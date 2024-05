Tadej Pogacar met nuchtere analyse: "We kunnen niet altijd winnen, hé"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar kwam zonder problemen de slotetappe van de Giro door. Hij deed zelfs de lead-out mee voor ploegmaat Juan Sebastian Molano.

De eindoverwinning van Tadej Pogacar in de Giro d’Italia kwam tijdens de slotetappe in Rome niet meer in gevaar. De Sloveen reed nog eventjes op kop voor ploegmaat Molano, maar de sprintzege was voor Tim Merlier.

“We kunnen niet altijd winnen, hé”, lachte Pogacar na afloop van de etappe. Hij pakte in zijn eentje zes ritoverwinningen, waarmee hij het record van aantal etappezeges in één Giro van Eddy Merckx evenaarde.

“We wilden vooraan zitten op het technische en hobbelige rondje. Jammer genoeg konden we niet meer winnen vandaag, maar die andere taak hebben we wel volbracht”, verwees hij naar zijn eigen eindzege in de Giro.

Duimpje omhoog voor de fans

Deze editie van de Giro werd een ongelofelijk succes voor Pogacar en dat doet uiteraard smaken naar meer. “Mijn mooiste herinnering deze 3 weken? Dat zal ik over een tijdje pas kunnen zeggen, maar over het algemeen was het een hele mooie Giro.”

Pogacar sloot af met lovende woorden voor de supporters, ook al reageerde hij enkele keren boos toen fans hem aanraakten tijdens het koersen. “De ervaring in de roze trui was geweldig en ook alle fans waren ongelofelijk. Het was gek”, besloot de Sloveen.