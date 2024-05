Belgische trainingsmakker onthult hoe Evenepoel het niet kon laten om het aangename aan het nuttige te koppelen

Evenepoel leeft als een prof, maar kan af en toe wel van enkele geneugten genieten. Het aangename aan het nuttige koppelen, noemen ze dat dan.

Dat heeft Remco Evenepoel ook gedaan tijdens zijn eerste trainngsdag sinds zijn terugkeer in ons land. Evenepoel postte zijn trainingsritje van om en bij de 60 kilometer langs Vlaamse wegen zelf op Strava. Hij maakte ook meteen duidelijk dat hij in goed gezelschap verkeerde, want er werd naar eigen zeggen wel wat afgekletst.

Het ligt ondertussen ook vast wie dat gezelschap juist was: Laurens De Plus van INEOS Grenadiers. Uit zijn eigen Strava-rit blijkt dat De Plus eenzelfde tocht heeft afgelegd als Evenepoel. Wat het letterlijk extra sappig maakt, is dat De Plus ook een foto deelde van zijn onderonsje met Evenepoel, waar die laatste zichtbaar van genoot.

© photonews

Beide renners hebben even halte gehouden om een koffie te gaan drinken. Voor Evenepoel werd dat een cappuccino en er mocht voor hem ook een taartje bij. Remco Evenepoel genoot zodanig van zijn drankje dat een witte snor in de maak leek. "Een cappuccino kan toch smaken, hé", moet Laurens De Plus er om lachen.

In elk geval hebben deze landgenoten een hele fijne dag achter de rug. De inwendige mens is weer versterkt Mogelijk zal in de volgende dagen wel voor wat meer doorgedreven trainingen gekozen worden.