Grote sprong voorwaarts voor Merlier, verrassende stijgingen voor van der Poel, van Aert en Philipsen

De UCI heeft op dinsdagmiddag zijn nieuwe wereldranglijst bekendgemaakt. En daarbij is Tadej Pogacar uiteraard eens te meer de primus inter pares na zijn zes ritoverwinningen en eindwinst in de Giro d'Italia.

Tadej Pogacar stond al op kop in de UCI-ranking, maar heeft zijn voorsprong daarin nu nog wat meer weten te vergroten. Hij heeft ondertussen 9663 punten weten te verzamelen, naar UCI-normen is dat een waanzinnig aantal.

De kloof met Jonas Vingegaard (5970,5) is enorm. Mathieu van der Poel is ondertussen doorgestegen naar de derde plaats. Niet dat hij daar zelf veel hoefde voor te doen, het is vooral omdat Remco Evenepoel en Mads Pedersen heel wat punten kwijtraakten in vergelijking met vorige week.

© photonews

Jasper Philipsen won ook twee plaatsen en staat nu vierde op de ranking, Wout van Aert is dan weer een plekje gestegen naar de tiende plaats. Daarmee staan er nu drie Belgen in de top-10, wat toch nog altijd knap is en blijft.

Grote sprong voorwaarts voor Tim Merlier

Arnaud De Lie blijft op vijftien, Maxim Van Gils op zeventien. Tim Merlier maakt een geweldige sprong van 47 naar 22 met zijn drie ritsuccessen in Italië, ook O'Connor, Bardet en vooral Daniel Martinez zijn geweldige stijgers.

In de landenranking heeft België nog steeds een weergaloze voorsprong op Denemarken en Slovenië van rond de 6000 punten. De Slovenen komen dankzij Pogacar wel opnieuw op het podium, ten koste van Spanje.