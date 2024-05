Johan Bruyneel is zeer duidelijk en geeft dé reden voor dominantie Tadej Pogacar in Giro

Dat Tadej Pogacar de dominante rijder zou zijn in de Giro d'Italia dit jaar? Dat was voor iedereen vooraf duidelijk. Maar dat het verschil zo groot zou zijn met de rest, was misschien wat minder verwacht - zeker met ook nog de Tour de France op komst voor de Sloveen.

Johan Bruyneel heeft de derde week van de Giro geanalyseerd voor The Move: "Hij won uiteindelijk zes etappes, omdat hij er maar zes wilde winnen. Het hadden er meer kunnen zijn, indien hij dat echt had gewild."

"Iedereen zegt nu dat het een saaie Giro d'Italia is, maar ik heb het even dieper geanalyseerd. Pogacar is nu al een paar jaar de absolute nummer 1 van de wereld", is Bruyneel zeer ferm in zijn analyse voor de podcast van Lance Armstrong.

"Als je naar de andere concurrenten kijkt? Er was niemand anders van de top-25 van de wereldranglijst aanwezig. Met alle respect voor Geraint Thomas, maar hij is niet eens de nummer één bij INEOS - Grenadiers."

Schitteren in de Giro was een doel voor Pogacar, maar ...

"Hetzelfde voor Martinez bij Bora-Hansgrohe, die onder Roglic en Vlasov staat. Hij koerste tegen de nummers twee en drie van de andere ploegen. Hij was goed voorbereid, maar zijn dominantie is geen verrassing."

"Hij staat gewoon op een ander niveau en was nog nooit zo goed volgens mij, maar het had dus ook met de concurrentie te maken - ook al had Pogacar er dit jaar een doel van gemaakt om ook eens te schitteren in de Giro."