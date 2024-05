Remco Evenepoel naar BORA-hansgrohe als opvolger van Primoz Roglic?

BORA-hansgrohe kreeg een forse kapitaalsinjectie met de komst van Red Bull als sponsor. Dat doet ook de geruchten over mogelijke transfers toenemen.

Wout van Aert en Tom Pidcock worden al een tijdje gelinkt aan een mogelijke transfer naar BORA-hansgrohe, nu de Duitse wielerploeg met Red Bull in zee gaat. De twee toprenners hebben zelf allebei een persoonlijke sponsordeal met de energiedrankenfabrikant.

De Duitse wielerploeg, die vanaf de Tour de France Red Bull-BORA-hansgrohe zal heten, zal door de nieuwe deal één van de grootste budgetten in het peloton hebben en wordt gelinkt aan transfers van verschillende grote renners.

De bedoeling is vooral op een grote rondeploeg te worden. “De Tour de France winnen drijft me elke dag. Dat is geen geheim, zegt ploegmanager Ralph Denk aan Sporza.

Een absolute kopman is wel nog nodig, want momenteel is dat Roglic, maar hij wordt dit jaar 35. Dat is geen optie om de komende jaren uit te pakken.

Langlopende contracten

Als Pogacar en Vingegaard door langlopende contracten geen optie zijn, dan kom je heel snel bij een naam als Remco Evenepoel uit. “Remco is een interessante renner. Het is altijd beter om hem aan je zijde te hebben dan hem tegenover jou te hebben”, gaat Denk verder.

“Maar ik kan bevestigen dat er zeker geen deal is met Remco. Geruchten zijn part of the game. Maar net als Van Aert en Pidcock heeft Evenepoel een langdurig contract bij Soudal-Quick Step (tot 2026). Van onze kant zullen dat contract respecteren.”