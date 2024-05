De naakte cijfers: Zoveel verdienden Pogacar, Merlier en Soudal-QuickStep in de Giro

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De 107de editie van de Giro d'Italia werd de grote Pogacarshow. Dat leverde de Sloveen niet alleen veel aandacht, maar ook de nodige centen op.

Tadej Pogacar maakte in de Giro korte metten met de tegenstanders. Hij pakte maar liefst zes etappes, de bergtrui en reed nagenoeg de volledige ronde in de roze leiderstrui.

Dat leverde de Sloveen ook een heel mooie cheque op na afloop. Pogacar verdiende maar liefst 414.751 euro aan prijzengeld in de Giro.

Ter vergelijking. Vorig jaar hield Primoz Roglic ‘slechs’ 289.842 euro prijzengeld over aan zijn eindwinst in Italië. De nummer twee van dit jaar, Daniel Felipe Martinez haalde 155.644 euro binnen. Puntentrui Jonathan Milan is derde met 85.314 euro.

Ter vergelijking ook: Tim Merlier verdiende 45.909 euro in de Giro, goed voor de vijfde plaats in de rangschikking van het prijzengeld. Soudal-QuickStep reed in deze ronde 101.592 euro bij elkaar, de nummer 4 onder de ploegen.

Top 10 renners

1. Tadej Pogacar (414.751 euro)

2. Daniel Felipe Martinez (155.644 euro)

3. Jonathan Milan (85.314 euro)

4. Geraint Thomas (79.418 euro)

5. Tim Merlier (45.909 euro)

6. Antonio Tiberi (45.570 euro)

7. Julian Alaphilippe (39.145 euro)

8. Kaden Groves (31.376 euro)

9. Thymen Arensman (28.949 euro)

10. Ben O'Connor (28.053 euro)

Top 5 ploegen

1. UAE Team Emirates (432.509 euro)

2. BORA - hansgrohe (169.440 euro)

3. INEOS Grenadiers (162.892 euro)

4. Soudal Quick-Step (101.592 euro)

5. Lidl-Trek (94.574 euro)