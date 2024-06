Pijnlijk: jonge Belg moet na zwaar verkeersongeval noodgedwongen fiets aan de haak hangen

Julian Mertens is niet langer wielrenner. De 26-jarige Belg heeft beslist dat hij zijn carrière stopzet. Na een zwaar verkeersongeval werd hij nooit meer helemaal de oude.

Ongeveer een jaar geleden was Julian Mertens een trainingsrit aan het afwerken. Daarbij raakte hij betrokken bij een ernstig verkeersongeluk en liep hij verschillende blessures op. Mertens werd toen meteen naar het ziekenhuis van Antwerpen (UZA) overgebracht .

Daar werd hij in een kunstmatige coma gehouden om de gevolgen van zijn blessures beter onder controle te kunnen houden. Een paar dagen later ontwaakte de toen 25-jarige renner uit zijn kunstmatige coma en kon zijn genezingsproces worden verder gezet.

Notre coureur @MertensJulian a été victime mercredi d’un accident à l’entraînement et hospitalisé.



ℹ️ Communiqué > https://t.co/PEQe0dfEpK pic.twitter.com/E51qIUTCo3 — Bingoal WB (@BingoalWb) May 31, 2023

Mertens onderging drie operaties en bleef drie weken in het ziekenhuis in juni. Daarna mocht hij naar huis, maar in juli moest hij opnieuw onder het mes. In zijn wervelkolom werd er een prothese geïmplanteerd. Daarna kon hij aan zijn revalidatie beginnen.

"Mijn eerste doel is, en dat hoop ik oprecht, om met het team deel te nemen aan de trainingen, ook al wordt mijn niveau aangepast aan mijn conditie, ook al train ik eerst individueel voordat ik in een groep stap", klonk het voorzichtig afgelopen winter.

Nu is de knoop echter doorgehakt: Julian Mertens (ondertussen 26) zal niet meer in actie komen als actief wielrenner. “Een jaar later… Ik keer jammer genoeg niet terug in het peloton. Ik heb er alles aan gedaan, maar de blessures die ik heb opgelopen zijn gewoon te zwaar om volledig van te herstellen", klinkt het op Instagram.