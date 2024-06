Boekje open over seks tijdens een grote ronde: "In een halfuur stond heel het gebouw te schudden"

Renners die drie weken weg zijn voor een grote ronde. Niki Terpstra doet in zijn podcast een boekje over over seks in het peloton.

Als renner een geheelonthouder zijn omdat seks niet goed is voor de prestaties op de fiets. Niki Terpstra laat in zijn podcast ‘Speed on Wheels’ weten dat dit onzin en ouderwets is.

“Ik ken de verhalen van vroeger. Zo mochten er bij de ploeg van Peter Post geen vrouwen op bezoek komen. Maar ik heb rondes gehad waarbij Ramona (zijn vrouw, red.) enkele dagen bij mij sliep. Ja, hoor”, klinkt het.

Maar niet alle renners hebben een vrouw of vriending. “Het gebeurt wel dat ze het bont maken, maar van escortes bellen of zo dat heb ik nog niet meegemaakt. Het verhaal van Frank Van den Broucke? Ja, dat heb ik al vaker meegemaakt in de Vuelta. Met ploegmaten. Ik ga geen namen noemen, maar de podiummissen zagen er altijd heel goed uit.”

Tour de France

Aan energie hebben renners volgens Terpstra geen tekort. “Wat denk je? Je bent vier weken weg van huis, dat zijn allemaal wandelende testosteronbommen. Als je helemaal naar de kl*ten bent, dan gaat je libido naar beneden. Maar met een rustdagje erbij kan je er weer tegenaan hoor.”

Ook als een grote ronde erop zit is het feest, aldus Terpstra. “Dan blijft iedereen tegenwoordig slapen na de Champs-Élysées (de slotrit in Parijs, red.), in een groot hotel vaak. Na de finish ging iedereen naar de kamer toe, waar de rennersvrouwen waren. In een halfuur stond heel dat gebouw te schudden.”