Wout van Aert of Remco Evenepoel? Assistent-bondscoach zegt wie meeste kans maakt om wereldkampioen te worden

Remco Evenepoel is al een keer wereldkampioen geworden, Wout van Aert moet dat nog afvinken. Het blijft toch het allerhoogste in het profwielrennen.

Beiden hebben het WK wegwielrennen in Zürich wel aangestipt op de kalender. Assistent-bondscoach Serge Pauwels is de WK-wegrit gaan verkennen en oordeelt bij Sporza voor welke Belgische kopman het parcours het meest geschikt is. "Ik denk toch iets meer voor Remco", speelt Pauwels open kaart over zijn indruk.

"Het is veel klimmen en op zulke lastige momenten kan hij nog die extra versnelling plaatsen. En op de brede wegen kan hij ook in zijn tijdrijdersstijl wegrijden op dat parcours. Cian Uijtdebroeks? Ja, al heeft hij in het eendagswerk nog niet vaak iets bewezen. Ik denk dan meer aan een Maxim van Gils", is Pauwels eerlijk.

Evenepoel en Van Aert kunnen wel wat doen op WK

"Zoals hij dit voorjaar gereden heeft, kan hij daar zeker iets gaan doen", volgt er nog een woordje van lof voor de revelatie van Lotto Dstny. "Remco en Wout ook. Maar de selectie is natuurlijk de bevoegdheid van Sven Vanthourenhout." Kwestie van de hiërarchie zeker te respecteren bij Belgian Cycling. Ieder zijn job.

Maar hoe zit het dan met het WK tijdrijden? Is dan Filippo Ganna de te kloppen man? "Die zal altijd favoriet zijn, maar een Joshua Tarling mag je daar ook wel bij rekenen. En dan natuurlijk onze jongens als Remco en Wout ook."