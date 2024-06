Lotte Kopecky zet ploeggenote op weg naar overwinning en houdt leiderstrui stevig vast

Lotte Kopecky had de eerste twee etappes van de Tour of Britain gewonnen. Onze landgenote was twee keer de beste in de sprint van een elitegroep. Op zaterdag hielp ze dan weer een ploeggenote aan de zege.

De Tour of Britain is een vierdaagse rittenkoers. Donderdag en vrijdag won Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime) de eerste twee etappes van deze ronde. Zo heeft Kopecky ondertussen al liefst zeven zeges weten te pakken.

Onze landgenote schreef eerder ook al de Strade Bianche en Parijs-Roubaix op haar naam. Zaterdag volgde een rit in Warrington. Het ging om een compleet vlakke etappe, voer voor de sprinters dus. Zondag eindigt de Tour of Britain.

Drie op drie voor SD Worx

Voor de gelegenheid kregen we een sprint met een groter peloton. En dus was het deze keer aan Lotte Kopecky om te werken voor haar ploeggenote Lorena Wiebes. Zij is in een massasprint altijd bij de snelste van het peloton.

En dat zou ze ook in de derde etappe in de Tour of Britain laten zien, want er stond geen maat op haar. Charlotte Kool en Georgia Baker vervolledigden het podium in de derde etappe, maar de drie op drie voor SD Worx was wel binnen.

Lotte Kopecky doet ook een goede zaak. In het klassement heeft Kopecky nu 17 seconden voorsprong op Henderson en 32 op de Italiaanse Letizia Paternoster. Op zondag is er nog een allerlaatste etappe in de Tour of Britain.