Patrick Lefevere laat zich wel erg duidelijk uit over de veiligheid in het peloton en val in Dauphiné

Het slechte weer maakte heel wat slachtoffers in het Critérium du Dauphiné. Het was een ongeziene ravage uiteindelijk in het Critérium du Dauphiné. Al snel was duidelijk dat Visma - Lease a Bike stevig in de klappen zou moeten gaan delen.

Zij verloren twee van hun renners in de race door de valpartij. Zowel Dylan Van Baarle als Steven Kruijswijk moesten de Dauphiné verlaten en zullen er niet bij zijn in de aankomende Tour de France. Daarvoor zijn de blessures van beiden te zwaar na de spectaculaire valpartij donderdag.

CEO Richard Plugge reageerde meteen en vroeg zich af of dat ook in de F1 zou kunnen gebeuren. Hij kreeg toen al meteen een antwoord van onder meer Patrick Lefevere, die zich op de sociale media had uitgelaten over de zaak.

I was 600 metres before the the top of the hill. Until nearly 10 minutes before the came the road was dry. A shower changed everything in 5 minutes.

Nobody to blame this time otherwise I would be the first to criticise https://t.co/9RJqVFIddK — Patrick Lefevere (@PatLefevere) June 6, 2024

In zijn column in Het Nieuwsblad ging Lefevere nog eens wat dieper in op wat er gebeurde bij de grote valpartij in het Critérium du Dauphiné. Het gaat daarbij ook over de veiligheid van de renners in het peloton en dergelijke meer.

"Ik begrijp Remco wanneer hij zegt dat hij al eens vaker stilstaat bij de negatieve aspecten van het vak. Het is waar: veiligheid is een groot issue voor het wielrennen. Alleen vind ik de valpartij van donderdag daar geen symptoom van."

"Ik stond toevallig op zeshonderd meter van de plaats waar het peloton tegen de grond ging. Wat daar gebeurd is, heb ik zelden of nooit gezien. Als ploeg monitoren wij het weer natuurlijk constant, om de juiste keuzes te maken in kledij en banden."

"Ik begrijp de opmerkingen over safetycars en onaangepaste banden, maar ik heb oprecht geen idee hoe je dit had kunnen voorkomen", aldus Lefevere onder meer. Benieuwd wat er in de toekomst zal gebeuren om de veiligheid te verbeteren.