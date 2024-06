Patrick Lefevere komt met duidelijke boodschap voor Yves Lampaert

23 maanden zat Yves Lampaert zonder overwinning. Voor een renner lijkt dat een ongelofelijke eeuwigheid.

De winst in de proloog van de Ronde van Zwitserland zorgt voor heel veel vertrouwen bij Yves Lampaert. Dat kon onze landgenoot heel goed gebruiken, want hij zat al bijna twee jaar zonder overwinning achter zijn naam.

Lampaert was er heel erg blij mee en dat waren zijn ploegmaten bij Soudal-QuickStep ook. En ook de godfather, Patrick Lefevere, zag dat het goed was.

Hij volgde de koers op televisie vanuit Roeselare. “Oef, eindelijk”, was er te horen bij de manager van Soudal-QuickStep, zo klinkt het bij Sporza.

“We hadden er bewust voor gekozen om hem zo vroeg te laten starten, omdat de weerberichten niet goed waren”, klinkt het nog. Al moest hij daardoor wel 2,5 uur in de hot seat zitten, maar dat pakte de West-Vlaming er graag bij.

In de openingstijdrit van de Tour de France in 2022 pakte Lampaert ook de zege en toen kwam Patrick Lefevere met een contractverlenging tot 2025.

Maar na Zwitserland gebeurt dit niet, zo is Lefevere heel erg duidelijk met zijn boodschap. “In 2022 was het een heel euforisch moment. Iedereen kan emotioneel zijn, zelfs ik. Geel na de eerste rit in de Tour, dat was vrij uniek. Maar nu ga ik niet nog eens zo'n uitspraak doen.”