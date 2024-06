Raakt Evenepoel op tijd klaar voor de Tour de France? Dit denkt de concurrentie

Remco Evenepoel eindigde als zevende in de Dauphiné. De rittenkoers maakte duidelijk dat er nog werk aan de winkel is.

Remco Evenepoel gebruikte de Dauphiné om zich verder voor te bereiden op de Tour de France, die eind deze maand van start gaat in het Italiaanse Firenze.

Hij eindigde op 2 minuten en 25 seconden van de eindwinnaar Primoz Roglic in het algemeen klassement. Onze landgenoot maakte brandhout van de concurrentie in de tijdrit en pakte de leiderstrui, maar heeft duidelijk nog werk bergop.

Dat hij de tijdrit zo overtuigend won liet een forse indruk na bij de concurrentie, zo vertelt Maxime Monfort, sportdirecteur bij Lidl-Trek, aan de Waalse omroep RTBF.

“We zeiden allemaal tegen onszelf: 'Oké, hij is er klaar voor en alles gaat goed', maar we moeten onthouden wat hij zei: hij is nog niet in vorm en hij heeft nog niet veel trainingsdagen in de benen. Hij wordt fitter en heeft nog drie weken om zich voor te bereiden.”

Monfort denkt dat die drie weken voldoende zullen zijn om helemaal klaar te zijn. “Hij is al goed genoeg in vorm om de eerste etappes van de Tour te overleven. Het algemeen klassement wordt beslist in de laatste week. Hij zal er staan!”

Ook Rik Verbrugghe, aan de slag bij Israel-Premier Tech, vermoedt dat Evenepoel op tijd klaar zal zijn voor het grote werk in de Tour de France.

“Hij weet precies wat hij doet. Ik maak me niet al te veel zorgen om hem. Ik denk dat hij nog genoeg tijd heeft om aan zijn conditie te werken.”

“Hij zal nog kunnen groeien naarmate de Tour vordert en dat is vaak hoe de renners in een grote ronde het gevaarlijkst zijn, wanneer ze aankomen met een kleine vertraging in hun conditie voor de start.”