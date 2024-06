José De Cauwer wil één doemscenario zeker niet zien bij deelname Van Aert aan de Tour

Rijdt Wout van Aert dit jaar de Tour of niet? José De Cauwer geeft zijn mening over hoe hij het ziet verlopen.

Eind mei maakte Wout van Aert zijn comeback in het peloton in de Ronde van Noorwegen na zijn zware valpartij. Van Aert sprintte in de laatste twee ritten naar de vierde en derde plaats. Nadien ging hij op stage.

Het blijft echter de vraag of Van Aert op 29 juni aan de start van de Tour zal staan in Firenze. Het ziet ernaar uit dat Van Aert na het missen van de Giro dan toch voor de zesde keer op rij de Tour zal rijden.

De Cauwer over Van Aert en de Tour

"Ik lees tussen de lijnen door dat hij in orde zal zijn om de Tour te rijden. Dan is het afwachten wat hij daar precies zal uitrichten", zegt José De Cauwer bij De Ochtend op Radio 1. Dan is het de vraag in welke rol.

"Gaat hij voor groen of gaat hij enkel voor etappes? Op die manier kan hij de Tour als voorbereiding gebruiken voor de Olympische Spelen, wat het nieuwe belangrijkste doel moet worden", stelt De Cauwer nog.

De Cauwer heeft echter één wens als Van Aert aan de start van de Tour staat. "Ik hoop vooral dat hij zichzelf niet uit de naad gaat moeten trekken voor Vingegaard, en zichzelf op die manier vergeten."