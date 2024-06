Van Gils heeft extra info over suprematie Van der Poel en Pogacar én een leuke anekdote: "Ik dacht: doe eens normaal"

Maxim van Gils is dankzij zijn eigen spetterend voorjaar grootheden als Van der Poel en Pogacar tegengekomen in de koers. Van Gils presteert al sterk, maar moet erkennen dat zo'n mannen nog van een ander kaliber zijn.

Van Gils is wel een beetje jaloers op het talent van Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar, zegt hij aan Bahamontes. "Er is nu eenmaal altijd iemand die beter is dan de rest. Die gasten hebben gewoon meer meegekregen van Moeder Natuur." Van Gils heeft daar nog een extra inzicht over dat hij uit de doeken doet.

"Mijn voedingsdeskundige vertelde me dat Pogacar een unieke musculatuur heeft en dat zijn spieren van nature minder lactaat aanmaken. Dat verklaart ook waarom het er bij hem allemaal zo makkelijk uitziet. Nog meer dan bij Mathieu." De ontmoeting van de Lotto Dstny-man met Pogacar uit 2024 vond plaats in de Strade Bianche.

Pogacar niet moe na solo van 80 kilometer

"Op het podium na de Strade zei ik tegen Tadej hoe kapot ik zat. Waarop hij doodleuk zei dat hij zich niet eens zo moe voelde - na die solo van 80 kilometer! Ik dacht: doe eens normaal... Ik heb daarna drie dagen in bed gelegen om te recupereren", lacht Van Gils. Hij vergelijkt het met een gewezen klepper uit een andere sport.

"Hoe zouden al die andere sprinters zich indertijd gevoeld hebben toen ze het tegen Usain Bolt moesten opnemen? Voor de koers neemt iedereen zich wel voor om Tadej zo lang mogelijk te volgen. En ik denk echt dat ik hem bij zijn demarrage in de Strade had kunnen volgen, maar hij verraste me door zo vroeg aan te gaan."

Van Gils heeft belangrijke les geleerd

Een belangrijke les voor de toekomst. "Ik zat te ver." Dat zal hem niet snel meer overkomen. Wie weet wat er mogelijk was geweest als Van Gils wél kon reageren? "Onderweg naar Siena had hij me er ongetwijfeld wel afgereden, maar dan was ik wellicht tweede geworden in plaats van derde."