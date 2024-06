José De Cauwer uit stevig zijn twijfels bij deelname van Jonas Vingegaard aan de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jonas Vingegaard staat dan toch aan de start van de Tour. De Deense tweevoudige Tourwinnaar is fit verklaard door zijn ploeg Visma-Lease a Bike.

Sinds zijn val op 4 april in de Ronde van het Baskenland heeft Jonas Vingegaard geen koers meer gereden. De Deen brak toen zijn sleutelbeen en enkele ribben, maar hield er ook een klaplong en een longkneuzing aan over.

Zijn deelname aan de Tour hing aan een zijden draadje, maar na een lange stage in onder meer Tignes kan de Deen toch zijn titel verdedigen. Hij gaat opnieuw voor het eindklassement, maar het is de vraag of hij drie weken kan meedoen voor de eindwinst.

De Cauwer twijfelt aan Vingegaard

"Zijn deelname stond voor mij altijd vast", zegt José De Cauwer bij Sporza. "Hij start niet als hij maar 80% is, dus hij zal een goed niveau halen. Maar of het voldoende zal zijn om de Tour te winnen?", vraagt De Cauwer zich af.

"Ik had toch al het idee dat Pogacar met een andere mindset naar de Tour trekt na zijn twee nederlagen op rij. We gaan er van uit dat zijn ploeg echt wel de Tour opnieuw wil winnen", ging De Cauwer verder.

"Met of zonder de val van Vingegaard, het zou al een serieuze kluif geweest zijn. We gaan zeker een mooie strijd krijgen, ook al omdat het een van de laatste kansen is voor Roglic. En dan komt er met Remco Evenepoel nog een Brusselse ket bij. Ik kijk er echt naar uit."