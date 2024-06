Opnieuw brons voor Rune Herregodts: "Vorig jaar blij, nu is er enkel teleurstelling"

Net als vorig jaar moest Rune Herregodts tevreden zijn met brons op het BK tijdrijden. Vorig jaar vierde hij dat brons nog, dit jaar overheerste de teleurstelling.

Net als Alec Segaert had Rune Herregodts gehoopt om een gooi te doen naar de Belgische titel in het tijdrijden. Tim Wellens stak daar echter een stokje voor en mocht voor het eerst in zijn carrière de driekleur aantrekken.

Voor de 25-jarige Herregodts, die onlangs nog de tijdrit won in de ZLM Tour, is het brons een grote teleurstelling. "Ik had echt het gevoel dat ik een slechte tijdrit aan het rijden was", zei Herregodts achteraf.

Herregodts niet tevreden na bronzen medaille

"Zowel qua gevoel als techniek was ik echt niet tevreden", ging Herregodts verder. "Ik kwam met veel ambities naar hier en werd goed ondersteund door de ploeg, dus ik ben super teleurgesteld." Binche is namelijk ook de thuisstad van sponsor Wanty.

"Als ik het gevoel had dat ik goed gereden had, was het simpel en waren er gewoon twee beter. Maar nu ben ik gewoon heel teleurgesteld in mijn tijdrit. Ik ben gewoon niet tevreden", herhaalde Herregodts nog eens.

"Vorig jaar zat ik hier met een blij gevoel toen ik derde werd, nu is er enkel teleurstelling." Zondag probeert Herregodts samen met Intermarché-Wanty te verrassen op het BK op de weg in Zottegem.