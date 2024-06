Lidl-Trek slikt een zware opdoffer: potentiële concurrent voor Remco Evenepoel moet streep trekken door de Tour

Het is het gevreesde nieuws geworden bij Lidl-Trek. Het had een concurrent voor Remco Evenepoel & co in huis in de persoon van Tao Geoghegan Hart, maar die moet afhaken voor de Tour.

De 29-jarige Schot reed tot vorig jaar bij INEOS Grenadiers, maar tekende een contract voor drie jaar bij Lidl-Trek. Die ploeg had hem speciaal voor de Tour de France aangetrokken. Hij zou daar dan ook de uitgesproken kopman worden om een goed klassement af te dwingen. Dat plan mag nog voor de start helemaal in de vuilbak.

Geoghegan Hart had eigenlijk wel iets gemeen met Remco Evenepoel. Beiden hebben al een grote ronde gewonnen, maar dromen er ook van om zich in de Tour de France nog helemaal te bewijzen. Geoghegan Hart is de Girowinnaar van 2020, Evenepoel is dan weer de Vueltawinnaar van 2022. De Tour is natuurlijk nog wat anders.

Unfortunately @taogeoghegan will miss this year’s @letourdefrance as he continues to recover from illness 🥺



Get well soon Tao 🫶⭕️



📰 https://t.co/wAYbTzRDv8 pic.twitter.com/FfysKUKHB1 — Lidl-Trek (@LidlTrek) June 21, 2024

Indien Evenepoel zich zou moeten beperken tot het strijden voor een ereplaats, was hij misschien wel in het vaarwater van een goede Geoghegan Hart gekomen. Alleen kon die sowieso niet op zijn best zijn. De klimmer van Lidl-Trek verliet de Dauphiné met een gebroken rib, maar werd dan ook nog eens getroffen door Covid-19.

Zijn ploeg meldt nu dat hij daar niet tijdig van zal herstellen. "Jammer genoeg zal Tao Geoghegan Hart dit jaar de Tour de France missen. Hij moet nog altijd herstellen van ziekte. Snel beterschap Tao", klinkt de boodschap. Het is nu hopen dat Giulio Ciccone wel nog fit geraakt, die had immers ook last van ziekte (geen coronavirus).