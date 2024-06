Michel Wuyts verwacht ritwinst van Remco Evenepoel in de Tour: "Daar ligt zijn grootste kans"

Remco Evenepoel wil in de Ronde van Frankrijk meteen een rit winnen. Michel Wuyts ziet alvast één etappe waar Evenepoel zeker voor ritwinst kan gaan.

Voor het eerst in zijn carrière staat Remco Evenepoel aan de start van de Tour. Hij ambieert de top vijf in het eindklassement, maar ook een ritzege. Na twee ritten in de Giro en vijf ritten in de Vuelta wil Evenepoel zijn trilogie compleet maken.

Michel Wuyts stipt alvast één rit aan waar hij veel verwacht van Evenepoel. "De grootste kans voor Evenepoel ligt in etappe zeven", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck. "Het is de eerste van twee individuele tijdritten in deze Tour."

Tijdrit op maat van Evenepoel

"Een parcours met vals plat tot zelfs een klimmetje van anderhalve kilometer met behoorlijke percentages. En dan ook een technische afdaling richting de finish", gaat Wuyts nog verder. "Zoiets moet Evenepoel perfect liggen."

Afgelopen vrijdag werd Evenepoel nog gespot op verkenning van de tijdrit van 25 kilometer tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin. Evenepoel zelf heeft er dus ook zijn zinnen op gezet.

Als wereldkampioen tijdrijden kan Evenepoel dus al in de eerste week van de Tour toeslaan. "Alleen, Pogacar kan dat ook natuurlijk", houdt Wuyts toch ook een slag om de arm.