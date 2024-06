Wie gaat Evenepoel helpen in de Tour? Soudal Quick-Step laat al derde grote naam thuis

Zaterdag gaan in Firenze de Tour de France van start. Bij Soudal Quick-Step zetten ze alles op een goed eindklassement van Remco Evenepoel en dus worden er knopen doorgehakt.

Door de ambities met Evenepoel neemt Soudal Quick-Step voor het eerst in jaren geen topsprinter mee naar de Tour. Dat was voor het seizoen al afgesproken, waardoor Tim Merlier naar de Giro werd gestuurd.

Ook andere grote namen mogen fluiten naar een plekje in de selectie van Soudal Quick-Step voor de Tour. Julian Alaphilippe rijdt van woensdag tot zondag de Ronde van Slovakije en haalt de selectie dus ook niet.

Asgreen niet naar de Tour

Dat is ook het geval voor Kasper Asgreen. De Deen bevestigde het nieuws zelf aan het Deense TV2 nadat hij tweede werd op het Deens kampioenschap. De 21-jarige Rasmus Søjberg Pedersen (Decathlon-AG2R Development) klopte Asgreen in de sprint.

Vorig jaar bezorgde Asgreen Soudal Quick-Step nog de enige zege in de Tour. Hij klopte in de 18de rit Matej Mohoric en Ben O'Connor in de sprint. Net als Alaphilippe is Asgreen einde contract bij Soudal Quick-Step.

Wie naast Remco Evenepoel en Mikel Landa nog meegaat naar de Tour is nog niet bevestigd. Pieter Serry lijkt ook af te vallen, hij werd drie weken geleden aangereden op training en hield er een hersenschudding aan over.