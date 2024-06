📷 Van der Poel schittert in Tour-shirt Alpecin-Deceuninck, nog twee Belgische ploegen volgen

Alpecin-Deceuninck pakte in 2021 als eens uit met een speciaal shirt. Toen ter ere van Raymond Poulidor, de overleden grootvader van Mathieu van der Poel. De ploeg koos toen voor het iconische paars en geel.

Ook dit jaar rijdt de ploeg in een ander shirt, al verschilt het niet veel van het originele shirt. De jeans-achtige blauwe kleur wordt tijdens de Tour ingeruild voor grijs. Dat heeft alles te maken met hoofdsponsor Alpecin.

"Het doel is om de nieuwe mediacampagne van onze hoofdpartner Alpecin onder de aandacht te brengen." Alpecin, een Duits merk van haarverzorgingsproducten, lanceert namelijk een nieuwe shampoo: de Alpecin Grey Attack.

Alpecin-Deceuninck is na Visma-Lease a Bike het tweede team dat zijn shirt aanpast voor de Tour. Bij de Nederlandse ploeg is dat op vraag van organisator ASO, omdat hun shirt te veel lijkt op de gele leiderstrui.

De komende dagen mogen nog heel wat nieuwe shirts verwacht worden. Volgens het officiële roadbook hebben ook Astana, Cofidis, EF Education EasyPost, RedBull-BORA-hansgrohe, Jayco AlUla, Intermarché-Wanty en Soudal Quick-Step plannen.

