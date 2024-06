Bondscoach Vanthourenhout nu al bevreesd voor Van der Poel: "Laat ons een kat een kat noemen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vorig jaar stond het WK in Glasgow op het programma na de Tour, dit jaar de Olympische Spelen. Bondscoach Sven Vanthourenhout ziet dan ook maar één topfavoriet.

België staat in Parijs met vier renners aan de start: Wout van Aert, Remco Evenepoel, Jasper Stuyven en Tiesj Benoot. De ambitie is een medaille, maar of dat een gouden wordt valt maar af te wachten.

Voor bondscoach Sven Vanthourenhout is er met Mathieu van der Poel dan ook maar één topfavoriet. "Laat ons een kat een kat noemen. Het is een parcours dat toch een klein beetje aanleunt tegen dat van Glasgow vorig jaar", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Van der Poel topfavoriet op de Spelen

De wereldkampioen heeft nog minder gekoerst dan vorig jaar, slechts zeven koersdagen op de weg in 2024. Van der Poel bereidde zich de voorbije twee maanden voor op stage en zal nu eerst nog de Tour rijden.

Daarin verwacht Vanthourenhout dat Van der Poel een rit probeert te winnen in zijn regenboogtrui en waar hij kan Jasper Philipsen zal helpen in de sprintetappes. "Blijft hij gezond, dan komt Van der Poel super goed uit de Tour."

Dat was ook vorig jaar het geval. Van der Poel soleerde toen ondanks een valpartij naar de wereldtitel in Glasgow. Hij reed op zo'n 22 kilometer van de streep weg van Van Aert, Pedersen en Pogacar en won met anderhalve minuut voorsprong.