Eerste gele trui voor Wout van Aert? Jan Bakelants doet Belgen stevig dromen

Wout van Aert werd op het BK in Zottegem vijfde, een maand nadat hij zijn rentree maakte in de Ronde van Noorwegen. Kan hij straks ook schitteren in de Tour de France?

Na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen moest Van Aert zijn zijn plannen omgooien. Geen eerste Giro, maar wel een zesde keer op rij de Tour de France. Daar wil hij vooral zijn ploegmaat Jonas Vingegaard helpen. Van Aert heeft ook persoonlijke ambities. Hij kan dit jaar al zijn tiende etappezege in zijn carrière pakken. Het blijft de vraag wat in de Tour de doorslag zal geven: het werken voor Vingegaard of toch de persoonlijke ambities. Meteen geel voor Van Aert in de Tour? Jan Bakelants vindt dat Van Aert de Tour elke dag moet aanpakken als een klassieker. "Op het BK hadden we een parcours zonder scherprechter. Ik blijf erbij dat Wout een ankerpunt nodig heeft om zijn pk's los te laten", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck. In de eerste rit van de Tour kan Van Aert wel zijn pk's kwijt. "Een zuivere massasprint gaat het niet worden in Rimini, maar ik denk ook niet dat de echte klimmers elkaar daar gaan bestoken." "Er wordt een scenario verwacht van een sprint met dertig man en ik zie geen scenario dat Wout niet bij die eerste dertig gaat zitten. Dan heeft hij in die groep niemand van zijn kaliber. Dat soort ritten met een finale in dalende lijn kan Wout winnen op 95 procent."