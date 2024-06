Patrick Lefevere geeft zijn ongezouten mening over 'control room' van Visma-Lease a Bike

Soudal Quick-Step is klaar voor het debuut van Remco Evenepoel in de Tour. Patrick Lefevere vindt dat zijn team op hetzelfde niveau staat van de andere topteams.

Remco Evenepoel maakt straks zijn langverwachte debuut in de Tour de France. Velen hadden hem vorig jaar na zijn opgave in de Giro al liever eens zien proeven van de Tour, maar Evenepoel koos toen voor het WK tijdrijden als doel.

Ondertussen is Evenepoel gegroeid als renner en heeft ook de ploeg tijd gehad om beter te worden. Nu maakt Evenepoel dus toch zijn debuut, al is de streefdatum voor Patrick Lefevere nog altijd de Tour van 2025.

Lefevere gelooft snufje Visma-Lease a Bike niet

"Ik vind dat we op dit moment staan waar we moeten staan. We verkopen ons niet als de Nederlanders, maar we werken nu ook met diëtisten, inspanningsfysiologen en zelfs een slaapcoach", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

"Ik geef toe: een Control Room zoals Visma-Lease a Bike hebben we niet, maar praten we dan over Performance of over Marketing? Ik denk toch eerder dat laatste", is Lefevere toch kritisch voor het nieuwste snufje bij Van Aert en co.

De Control Room gebruikt Visma-Lease a Bike om de mensen in de volgwagen beter te helpen. Met beelden, de koersradio en sociale media probeert Visma-Lease a Bike zijn ploegleiders beter te ondersteunen.