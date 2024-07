Zelfs Patrick Lefevere geloofde niet meer in Mark Cavendish: "Toen ik dat zag..."

Mark Cavendish heeft dan toch zijn 35ste ritzege in de Tour te pakken. Ook Patrick Lefevere was bijzonder tevreden voor de voormalige sprinter van Soudal Quick-Step.

Twee periodes reed Mark Cavendish voor de ploeg van Patrick Lefevere. Tussen 2013 en 2015 won hij drie etappes in de Tour, in zijn tweede periode in 2021-2022 won hij in 2021 vier ritten en de groene trui.

"Er werd gejuicht in de bus alsof er een renner van ons won", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad. Soudal Quick-Step heeft geen sprinter mee naar de Tour en supportert dus voor Cavendish of Jakobsen.

Lefevere deel van geschiedenis Cavendish

Voor Patrick Lefevere kwam de zege van Cavendish toch wat onverwacht. "Ik geloofde er eerlijk gezegd eigenlijk niet meer in als ik hem die eerste dag zag tjolen." Cavendish braakte op de fiets en loste als eerste door de warmte.

Lefevere geloofde er niet meer in, maar Cavendish is dat wel altijd blijven doen. "Het is een heel specialen, hij geeft niet af. Ik maak een beetje deel uit van zijn geschiedenis he, ik heb hem weer op de kaart gezet, anders had hij misschien geen ploeg meer."

Cavendish heeft nu 35 ritten gewonnen in de Tour. Toch vindt Lefevere niet dat Cavendish en Merckx vergeleken mogen worden. Omdat Merckx ook tijdritten, bergritten en eindklassementen heeft gewonnen in de Tour.