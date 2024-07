Arnaud De Lie reageert bijzonder gefrusteerd na nieuwe derde plaats in de Tour

Arnaud De Lie had zijn zinnen gezet op de achtste etappe, maar werd voor de tweede keer in deze Tour derde. De sprinter van Lotto Dstny was dan ook duidelijk teleurgesteld.

Arnaud De Lie had zich al een paar keer getoond in een sprint in de Tour, maar had echt zijn zinnen gezet op de achtste etappe. De laatste kilometer ging licht bergop, wat op het lijf geschreven staat van De Lie.

Hij zette dan ook zijn ploeg Lotto Dstny een hele dag aan het werk. Tevergeefs, want De Lie liet zich insluiten in de sprint en moest vrede nemen met de derde plaats. Een vierde plek in de top vijf in deze Tour wel.

Teleurgestelde Arnaud De Lie

"Mijn ploegmaats hebben een hele dag gewerkt en ik word maar derde...", reageerde De Lie achteraf teleurgesteld bij Sporza. "Ik heb niet kunnen sprinten. Ik zat ingesloten en kon gewoon niets doen."

"Ik had echt de benen om te winnen vandaag. Ik ben echt gefrustreerd", sakkerde De Lie. Opnieuw een gemiste kans voor de Belgische kampioen dus. Voor Lotto Dstny is het echter opnieuw een goed resultaat.

Dat kan Lotto Dstny zondag opnieuw doen in de gravelrit. De Belgische ploeg heeft met Arnaud De Lie en Maxim Van Gils enkele ijzers in het vuur. Van Gils werd dit jaar nog derde in de Strade Bianche.