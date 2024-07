🎥 De beste dit jaar? Remco Evenepoel laat zich helemaal gaan en maakt nog voor start van 16e Tourrit veel indruk

De 16e Tourrit is onderweg, maar het is wellicht geen dag voor Remco Evenepoel om indruk te maken. Toch niet tijdens de koers. Dat heeft hij voor de start al gedaan.

Het gaat om een uitdaging van het social media-account Tour de Tietema. Ze zijn er in geslaagd om Remco Evenepoel zijn verleden als voetballer nog eens te laten oprakelen. Evenepoel is voor de start van de etappe aan het jongleren gegaan. Het moet gezegd: hij is het nog altijd niet verleerd. Weinig renners zullen het hem nadoen.

Een jonglerende Evenepoel is inmiddels wel al een bekend zicht, ook in zijn dagen als wielrenner. Hij deed het vorig jaar in de Giro en dit jaar op training na zijn deelname aan Parijs-Nice. Ook daar doen beelden van de ronde op sociale media. Wanneer hij zich daar aan waagt, doet hij dat tegenwoordig ook zonder schoenen aan.

❀️ Like if you think @EvenepoelRemco is the best baller in this years @tourdetietema challenge in @LeTour! pic.twitter.com/twSteGhXDZ — Tour de Tietema (@tourdetietema) July 16, 2024

Ook in deze nieuwe video heeft Evenepoel tijdens het jongleren enkel sokken aan zijn voeten. Met koersschoenen aan is het immers veel te moeilijk. Zeker wanneer er dan nog eens een ferme beat wordt onder gezet, resulteert het alleszins wel in een indrukwekkend filmpje. Ook Remco zal het wel smaken.

De kopman van Soudal Quick-Step mag zich zeker en vast op de borst kloppen. "Like dit bericht als je denkt dat Remco Evenepoel de beste baller is in de challenge van dit jaar in de Tour", schrijven ze bij Tour de Tietema.