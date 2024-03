🎥 Remco Evenepoel grijpt terug naar zijn kunstjes van weleer en heeft zo heel wat mensen enorm gelukkig gemaakt

Mensen gelukkig maken, dat doet Remco Evenepoel nog het liefst. Dat heeft de Belgische kampioen onlangs zeker gedaan op Franse wegen.

Dan gaat het niet over zijn prestaties in Parijs-Nice, al waren die ook niet min. Het heeft zelfs niet echt iets met de fiets te maken, of toch niet helemaal. Al ligt daar onrechtstreeks wel de aanleiding: na de Franse rittenkoers ging Evenepoel nog enkele dagen een paar Tourritten verkennen.

EVENEPOEL HOUDT EVEN HALT

Op die verkenningstochten kwam Evenepoel uiteraard een aantal wielerfans tegen en daar zijn inmiddels beelden van opgedoken op sociale media. Op een gegeven moment houdt Evenepoel halt en laat hij één van de behoorlijk vele omstaanders zijn fiets vasthouden.

Om vervolgens te proberen jongleren met een voetbal. Niet bepaald gemakkelijk met zijn koersschoenen aan. Evenepoel blijft wel even volharden, maar heel erg vlot loopt het niet. Zijn dagen als voetballer liggen dan ook al even achter zich.

¿Futbolero y uno de los mejores ciclistas del mundo? 🤔



¡Remco Evenepoel sabe muy bien de eso! 😎🔥🇧🇪 pic.twitter.com/uNGwB3Psdl — Radar Ciclístico (@RadarCiclistico) March 13, 2024

Het was wel een leuk intermezzo voor Evenepoel zelf. En dus ook voor de omstaanders, van wie verschillende mensen een smartphone in de hand namen om het moment op video vast te leggen. Ook zij zagen er zeker de fun van in.

VIDEO'S EN FOTO'S MET REMCO

Ongetwijfeld zijn er ook nog enkele foto's met Evenepoel genomen. Zo heeft de klassementsman van Soudal Quick-Step weer heel wat mensen blij gemaakt en daar gaat het tenslotte om.