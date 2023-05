📷 Remco Evenepoel demonstreerde op ludieke wijze dat alle zorgen over valpartijen helemaal van de baan zijn

Alle zorgen omtrent zijn valpartijen zijn volledig van de baan, zeker bij Remco Evenepoel zelf. Daar viel in Napels niet naast te kijken.

De verklaringen van Evenepoel voor en na de zesde etappe in deze Giro waren al veelzeggend: hij ervaarde niet al te veel last van zijn valpartijen van de dag voordien. Er was echter nog iets anders dat ons helemaal overtuigde dat Evenepoel zorgeloos verder kan koersen in Italië.

Voor aanvang van de rit werd hem tijdens de ploegvoorstelling op het startpodium een bal bezorgd. Meer heeft Remco Evenepoel niet nodig om zich te amuseren, gelet op zijn voetbalverleden. De wereldkampioen had er duidelijk pret in en postte ook een foto op zijn Instagram over hoe hij het jongleren nog niet verleerd was.

Napels is natuurlijk een voetbalstad, de ex-ploeg van Dries Mertens veroverde dit seizoen eindelijk de titel in de Serie A. Dan mocht Evenepoel niet achterblijven. Het viel alleszins op hoe hij nergens pijn van leek te hebben wanneer hij aan het jongleren ging.