🎥 Victor Campenaerts stunt en pakt ritzege in de Tour, Wout van Aert laat zich verrassen

De laatste etappe voor de vluchters is een prooi geworden van Victor Campenaerts, die Lotto Dstny zijn eerste ritzege in deze Tour schenkt. Wout van Aert liet zich ringeloren en werd 9de.

Iedere niet-klimmer die nog een etappe wilde winnen, moest dat vandaag doen. Met vijf beklimmingen van derde categorie en zo'n 3000 hoogtemeters op zo'n 180 kilometer was het echter geen gemakkelijke etappe.

Mathieu van der Poel probeerde wel, maar de wereldkampioen raakte niet weg. Er ontstond wel een kopgroep van zo'n 35 renners met daarbij drie Belgen: Wout van Aert, Victor Campenaerts en Steff Cras.

Zij kregen van het peloton een vrijgeleide en mochten zo'n 15 minuten wegrijden. Daardoor begon de finale al op zo'n 60 kilometer van de streep, met heel wat aanvallen. Bart Lemmen knapte veel werk op voor zijn ploegmaat Wout van Aert.

Campenaerts sprint naar de zege

Op zo'n 35 kilometer van de streep reden Campenaerts, Kwiatkowski en Vercher weg in een afdaling, Johannessen viel en zo ontstond er een breukje. Er ontstond een achtervolgend groepje met Lemmen, Skujins, Hindley, Neilands en Lazkano.

Zij kwamen tot op zo'n tien seconden van de drie leiders, maar kwamen niet dichter en hun achterstand groeide tot meer dan 40 seconden. Wout van Aert zat gevangen bij de rest van de vluchters om meer dan een minuut.

Campenaerts, Kwiatkowski en Vercher streden voor de zege in de sprint. Campenaerts wachtte tot het goede moment om aan te gaan en Vercher en Kwiatkowski hadden geen verhaal meer. Na een etappe in de Giro wint Campenaerts nu dus ook in de Tour.

