Alle spanning weg? Een bijzondere blik op alle klassementen na pittige bergrit, met nummer vier op een kwartier!

De Tour de France is nu echt wel gereden. De plaatsen 1, 2 en 3 lijken vast te liggen. Daarna gaapt een bijzonder groot gat. Ook de strijd om de jongerentrui is gestreden, net als de strijd om groen. Enkel het bergklassement kan nog wat spanning opleveren.

Op de slotklim van de etappe van vrijdag naar Isola 2000 was het andermaal Tadej Pogacar die de sterkste bleek. In de voorlaatste kilometer ging hij op en over laatste vluchter Matteo Jorgenson en zo pakte hij zijn vierde ritzege in deze Tour de France 2024.

Het verschil met de rest groeide zo alleen maar in de stand. Jonas Vingegaard volgt nu al op meer dan vijf minuten, Remco Evenepoel op meer dan zeven minuten en het verschil met nummer vier Almeida is zelfs al meer dan een kwartier.

© photonews

Daardoor is ook meteen duidelijk dat de posities zo goed als vastliggen. In de strijd om de witte trui - als die er nog was - pakte Remco Evenepoel nog wat extra tijd op Rodriguez, waardoor de kloof ook daar meer dan tien minuten is.

Jasper Philipsen van zijn kant gaf de strijd om groen op, waardoor het voor Girmay ook zo goed als zeker binnen is - enkel aankomen in Nice is nog van belang. Enkel de strijd om het bergklassement kan op zaterdag nog een wending krijgen, al gaf Pogacar al duidelijk aan er niet speciaal voor te zullen rijden.

De klassementen op een rijtje:

Gele trui:

1. Pogacar

2. Vingegaard +5'03"

3. Evenepoel +7'01"

4. Almeida +15'07"

5. Landa +15'34"

6. Rodriguez +17'36"

7. A. Yates +19'18"

8. Gee +21'52"

9. Jorgenson +22'43"

10. Ciccone +22'46"

Witte trui:

1. Evenepoel

2. Rodriguez +10'35"

3. Jorgenson +15'42"

Groene trui:

1. Girmay 387

2. Philipsen 354

3. Coquard 208

Bolletjestrui:

1. Carapaz 101

2. Pogacar 87

3. Vingegaard 59