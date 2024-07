Amaury Capiot krijgt dan toch stevig verdict na zware valpartij in de Tour

Amaury Capiot (31) heeft dan toch breuken opgelopen bij zijn zware val. Dat heeft zijn ploeg Arkea-B&B Hotels laten weten op hun sociale media.

In de 13de etappe met aankomst in Pau kwam Amaury Capiot zwaar ten val in de slotkilometer. Nadat hij zijn lead-out had gedaan voor zijn sprinter Arnaud Démare keek Capiot achter zich en ging naar links om zich te laten uitzakken.

Op dat moment wilde Maxim Van Gils, met zijn sprinter Arnaud De Lie in zijn wiel, Capiot voorbij gaan met veel meer snelheid. Van Gils dook in een gaatje tussen Capiot en de nadarhekken en deelde nog een stevige duw uit met zijn schouder.

Capiot kwam zwaar ten val en werd na de etappe onderzocht in een ziekenhuis. Daar werden toen geen breuken vastgesteld en Capiot ging nog van start in de 14de etappe. Na amper 5 kilometer moest hij echter in tranen afstappen.

Toch breuken bij Capiot na val in de Tour

Enkele dagen later zijn er na bijkomend onderzoek toch breuken vastgesteld bij Capiot. Zo liep hij een niet verplaatste breuk van het heiligbeen en ook een breuk aan het schaambeen op. Capiot zal dus even buiten strijd zijn.

Eerder dit jaar brak Capiot ook al zijn sleutelbeen in de Bredene Koksijde Classic. Vorig jaar kon Capiot pas in augustus aan zijn seizoen beginnen door een knieblessure waarvoor hij twee keer onder het mes moest.