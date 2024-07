Een andere Wout van Aert: ontdek waarom hij zich zo ontspannen voelt in de Tour

In deze Tour zien we een andere Wout van Aert dan we gewend zijn. En daar lijkt hij geen probleem mee te hebben.

Zijn tiende ritzege in de Tour is er niet gekomen, maar Wout van Aert eindigde wel zeven keer in de top tien. Donderdag ging Van Aert nog eens zijn kans in de vlucht, maar hij moest uiteindelijk tevreden zijn met de negende plaats.

En dat terwijl hij voor de start van de Tour had gezegd dat hij in zijn slechtste vorm ooit aan de start stond. "Dat is wat uit zijn context getrokken", zegt Van Aert in Vive le vélo. "Ik bedoelde mijn slechtste vorm voor de start van de Tour."

Andere Tour voor Van Aert

Toch is het voor Van Aert een andere Tour dan anders. "Ik ervaar wat minder stress dan het in het verleden soms geweest is. De jacht op de groene trui mag je bijvoorbeeld niet onderschatten", zegt Van Aert.

"Nu sta ik een stuk verder af van de aandacht. Ik ben nog niet aan het podium moeten passeren", lachte Van Aert. Hij ging dan wel voor een ritzege, maar het is er niet van gekomen.

"Op dat vlak beleef ik een veel rustigere Tour. En door mijn inactiviteit heb ik leren appreciëren hoe leuk het is om gewoon te koersen. Om er weer bij te horen. Misschien maakt mij dat wel rustig", besloot Van Aert.