Opvallende stelling: De Cauwer zegt wat Evenepoel zeker niet moet doen in strijd met Vingegaard voor tweede plaats

José De Cauwer kijkt met zijn arendsoog naar de strijd tussen Evenepoel en Vingegaard voor de tweede plaats in de Tour. De Deen heeft nog altijd een mooie marge, of kan hij toch nog gekraakt worden?

Wat moet er gebeuren opdat Evenepoel nog over Vingegaard kan springen? "Dan moet de lijn van Vingegaard, die minder en minder aan het worden is volgens mij, verder zakken", is de logische uitleg van De Cauwer bij Sporza. De ex-bondscoach stelt vast dat de Scandinaviër niets ondernam om Pogi te volgen op Isola 2000.

"Evenepoel daarentegen probeert nog wel om Vingegaard onder druk te zetten. Ook wel wat met de handrem op, om zeker niet op een counter te lopen. Maar voorlopig zou ik zeggen dat het straf is. We gaan etappe 20 moeten afwachten." In die rit zou de kloof met Vingegaard dan toch al deels gereduceerd moeten worden.

De Cauwer verrast

Toch is het niet aan Evenepoel om Vingegaard te doen kraken, zegt De Cauwer verrassend genoeg. "Dat moet Evenepoel niet doen, dat moeten de koers en andere renners doen. De koersomstandigheden moeten van die aard zijn dat die kans zich op een bepaald moment aanbiedt." Waarna het dan hopen is op goede benen.

De Cauwer pleit toch voor voorzichtigheid in de veronderstelling dat Evenepoel die nog heeft op dat ogenblik. "Want wie zegt dat Evenepoel niet degene is die moet lossen. Zo redeneert hij ook op dit moment. Elke rit is een gevaarlijke rit, zeker in deze situatie. Er zijn renners die tot nu toe goed gevolgd hebben en dan plots ... Boem."

Ook Evenepoel moet oppassen

Afwachten maar of er nog een renner uit de bovenste regionen van het klassement figuurlijk onderuit gaat in de laatste bergrit of de afsluitende tijdrit.