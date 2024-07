Evenepoel denkt aan drastische ingreep voor Tourwinst, maar dat wordt hem meteen afgeraden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met zijn derde plaats in de Tour deed Remco Evenepoel het uitstekend, maar er is nog altijd ruimte voor verbetering. Zelfs inboeten op zijn tijdrit zou tot de mogelijkheden behoren.

Met een derde plaats in het eindklassement heeft Remco Evenepoel het uitstekend gedaan in zijn eerste Tour de France. Toch was het verschil met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard nog groot.

Evenepoel zelf weet ook dat hij nog moet verbeteren om Pogacar en Vingegaard het vuur aan de schenen te leggen de komende jaren in de Tour. "Ik moet zelf werken aan mijn capaciteiten", zegt hij bij Sporza.

Wil Evenepoel inboeten op tijdrit?

De wereldkampioen tijdrijden denkt er zelfs aan om in te boeten op zijn tijdrit. "Ik aan klimtrainingen en misschien moet ik het tijdritwerk een klein beetje, a little bit, aan de kant schuiven", verraste Evenepoel toch.

Net in de vlakke tijdrit kon Evenepoel zijn concurrenten Pogacar en Vingegaard tijd aansmeren. Als hij zijn tijdrit wat aan de kant wil schuiven, kan dat misschien ten koste gaan van tijdwinst op dat vlak.

Ex-renner Serge Pauwels ziet dat Evenepoel al veel explosiviteit heeft bergop, zoals in de klassiekers. "Als hij de volgende jaren echt wil focussen op de Tour, mag hij niet weggooien wat hij hier al getoond heeft", hij bij Sporza Tour.