Verloofde Urska Zigart onthult wie Tadej Pogacar écht is: "Dat doet hij thuis allemaal zelf"

Tadej Pogacar is aan weergaloos seizoen bezig met al winst in de Giro en de Tour. Voor zijn verloofde Urska Zigart is Pogacar altijd normaal gebleven.

Met 21 zeges op 52 koersdagen is Pogacar aan een weergaloos seizoen bezig. Hij won onder meer de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, zes ritten en de eindzege in de Giro en zes ritten en de eindzege in de Tour.

"Hij is een van de beste renners ter wereld, misschien wel de beste", zegt zijn verloofde Urska Zigart bij Vive le vélo. "Maar thuis doet hij gewoon de was en kookt hij avondeten. Hij is een gewone kerel. Hij is gewoon Tadej."

Zigart zag Pogacar niet veranderen door succes

De voorbije jaren groeide Pogacar uit tot de beste renner ter wereld, maar veel merkt Urska daar niet van. "Hij is niet veranderd sinds de dag dat we elkaar hebben ontmoet", zegt de Sloveense.

"Voor iemand die op pedalen trapt maakt hij heel veel dingen los bij heel veel mensen over de hele wereld. Maar voor mij hoeft hij niks te doen om speciaal te zijn", zegt Zigart verder. En ze denkt ook al na over het leven na hun wielercarrières.

"Als onze carrières erop zitten, denk ik niet dat we zomaar terug kunnen naar het normale leven, want het is nooit normaal geweest. Misschien beginnen we een gezin, of een zaakje. Misschien ga ik terug naar school."