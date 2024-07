📷 Met huilende Evenepoel: vrouw Oumi geeft unieke inkijk en mooie boodschap na olympisch goud

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel pakte zaterdag de olympische titel in het tijdrijden. Daar ging bijzonder veel voorbereiding aan te pas, zijn vrouw Oumi blikt daarop nu terug in een post op haar sociale media.

"Olympisch kampioen. Ik kan het nog steeds niet geloven", schrijft Oumi op haar Instagram. "Het is een droom die uitkomt, maar het gebeurde niet van vanzelf. Het kostte jaren van voorbereiding en de afgelopen maanden waren een mentale rollercoaster."

Daarna toont Oumi enkele foto's en video's van de voorbije maanden. De voorbereiding van Evenepoel begon al eind vorig jaar, toen hij naar een windtunnel in de VS trok om alles nog wat te finetunen wat bij het tijdrijden hoort.

Een lach en een traan bij Evenepoel

De vele trainingen en soms spartaanse levensstijl op een berg komen ook aan bod. De val in de Ronde van het Baskenland, waarbij Evenepoel zijn sleutelbeen en schouderblad brak, leek even roet in het eten te gooien.

"Een nachtje in het ziekenhuis doorbrengen na de grote crash en ondanks de omstandigheden een glimlach forceren", schrijft ze. "Het moment na de operatie... veel tranen, twijfels. Kan ik mijn niveau weer halen? Was al dat werk voor niets?"

"Natuurlijk is dit maar een klein glimp van alles. Maar als je hard blijft werken en nooit opgeeft, kun je je dromen waarmaken. Zo trots op je hubby!!", besloot Oumi nog. "Never change a winning team", reageerde Evenepoel al.