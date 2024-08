Lotte Kopecky onthult waarom bronzen medaille haar zal helpen in jacht op nieuwe medaille

Lotte Kopecky heeft een bronzen medaille gepakt in de olympische wegrit. Zondag komt ze nog in actie in het omnium.

Lotte Kopecky was een van de kanshebbers voor het goud in de olympische wegrit. Door een valpartij werd Kopecky opgehouden net voor de eerste beklimming van Montmartre. Daardoor moest ze lang achtervolgen. Kopecky maakte als enige nog de sprong naar voren, maar Faulkner was uiteindelijk te sterk. In de sprint tegen Vos en Vas kon Kopecky nog net de Hongaarse afhouden. Met brons pakt Kopecky voor het eerst een medaille op de Spelen. Brons zal Kopecky helpen in omnium "Maar zilver of brons, dat maakte voor mij totaal geen verschil. Goud, dat is een ander verhaal. Maar daarna is een medaille een medaille", zei Kopecky bij Paris by Night. Maar de medaille zal haar wel helpen. Zondag komt Kopecky namelijk in actie op het omnium. "Daar maak ik zeker ook kans op een medaille, maar dan moeten er veel dingen goed lopen. Vooral de scratch dan", blikte Kopecky al vooruit. Haar bronzen medaille zal haar wel helpen in het omnium. "Ik ben nu een stuk meer ontspannen, waardoor ik de nodige risico's kan en durf nemen. Hopelijk kan ik met iets meer naar huis komen. Maar als het niet lukt, dan is dat ook zo."