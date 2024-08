Lotte Kopecky komt met totaal onverwacht pleidooi na Spelen en winnares geeft haar gelijk

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky pakte de derde plaats in de olympische wegrit. Na de koers kwam ze met een onverwachte opmerking.

De wegrit op de Olympische Spelen in Parijs werd net als andere grote kampioenschappen gereden zonder radiocommunicatie tussen de renners en de ploegen.

Heel wat renners zijn niet te spreken over die situatie. Ze vinden het vooral onveilig, maar ook de tijdsverschillen of de aanval van andere renners is zo vaak niet geweten.

Ook bij de vrouwen waren er geen oortjes, maar daar heeft Lotte Kopecky verrassend genoeg geen problemen mee. Het mag voor haar zelfs altijd zo zijn.

“Het is anders dan racen met de teamradio's, maar uiteindelijk kan ik niet zeggen dat ik het niet leuk vind”, vertelt onze landgenote aan Cyclingnews. “Je moet meer aanvoelen hoe de race verloopt.”

Kopecky denkt zelfs dat een koers op die manier totaal anders verloopt. “Je moet je instinct volgen. Voor mij als renner vind ik het erg leuk. Ik denk dat het een eerlijke manier is om het te spelen.”

Faulkner geeft Kopecky gelijk

Ook de winnares van de gouden medaille, de Amerikaanse Kristin Faulkner, vond het beter zo. “Als je geen radio's hebt, denk ik dat het veel meer van de renners afhangt dat ze een wedstrijdtactiek en wedstrijdintuïtie hebben.”

“Ik denk dat je veel meer aandacht moet besteden aan wat elke renner doet, hoe moe ze zijn, wat de tactiek van het team is, wie voor wie rijdt, wie voor wie de flessen pakt. Ik vind het leuk. Ik denk dat het leuker is en ik denk dat het een veel intellectueler spel toevoegt aan wat er gebeurt.”