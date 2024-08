Van Eetvelt over zijn derde plaats in San Sebastian: "Daar kreeg ik heel veel vertrouwen van"

Lennert Van Eetvelt is in de Clasica San Sebastian knap derde geworden. Op de slotklim moest hij Marc Hirschi en Julian Alaphilippe laten rijden.

Begin juli had Lennert Van Eetvelt zijn vorm getoond in de Sibiu Tour met een vierde plaats in het eindklassement, maar de Clasica San Sebastian is natuurlijk nog van een ander niveau. Maar Van Eetvelt deed het goed.

Hij kon in de finale rekenen op de steun van zijn ploegmaats Maxim Van Gils en Andreas Kron om vluchte Sivakov niet te ver laten wegrijden. Op de slotklim probeerde Van Eetvelt zelf, maar raakte niet van Alaphilippe en Hirschi af.

Van Eetvelt liep op een counter van Alaphilippe en Hirschi, hij kwam op zo'n vijf seconden achterstand boven. Dat gat kreeg Van Eetvelt niet meer dicht, maar hij kon wel zijn derde plaats veilig stellen en mocht met Hirschi en Alaphilippe mee op het podium.

Van Eetvelt tevreden na veel pech

"Ik ben heel gelukkig vandaag. Na mijn knieblessure in het begin van het jaar was het heel moeilijk om terug te komen. Vandaag zeiden Maxim (Van Gils) en Andreas (Kron) dat ze echt voor mij wilden rijden en als zo'n sterke renners voor je willen rijden, krijg je daar heel veel vertrouwen van."

"Het is jammer dat ik Hirschi en Alaphilippe niet kon volgen in de finale, maar derde in San Sebastian is echt fantastisch. Het was vandaag heel zwaar. Het was waarschijnlijk leuker op het strand dan op de fiets, maar het is fantastisch om weer te koersen."