Debuut in de Vuelta: Visma-Lease a Bike komt met goed nieuws over Wout van Aert

Wout van Aert begint zaterdag aan zijn eerste Vuelta. In Spanje wil Van Aert opnieuw scoren, want dat was alweer een tijdje geleden.

Op het palmares van Wout van Aert staan in 2024 voorlopig slechts twee overwinningen: een ritzege in de Ronde van de Algarve en Kuurne-Brussel-Kuurne. Zijn laatste zege dateert dus al bijna van zes maanden geleden.

Voor iemand als Wout van Aert is dat bijzonder lang, al heeft hij natuurlijk wel het excuus van zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen. Van Aert had op de Spelen opnieuw het goede gevoel te pakken, dat wil hij doortrekken in de Vuelta.

Van Aert krijgt vrije rol in Vuelta

"Wout wil winnen op het hoogste niveau. Dat is ook wat wij willen. Maar de Vuelta is wel gewoon een grote ronde waar een sterk deelnemersveld aan de start staat", zegt ploegleider Grischa Niermann bij Het Nieuwsblad.

Om zo veel mogelijk zijn eigen kans te kunnen gaan, moet Van Aert geen rekening houden met klassementsrenners zoals Sepp Kuss of Cian Uijtdebroeks. "Wout heeft een vrije rol", is Niermann duidelijk.

Toch staat er maar één echte massasprint op het programma. Al heeft Van Aert meer baat bij een wat zwaarder parcours. "Wout is natuurlijk meer dan een sprinter. We zien best veel ritten waar Wout kan meedoen in een sprint van een selecte groep of vanuit de ontsnapping."