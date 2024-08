🎥 Tim Merlier neemt revanche in de Ronde van Polen: "Was echt heel erg teleurgesteld"

Tim Merlier heeft de vijfde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Na een vijfde plaats donderdag heeft hij nu zijn revanche beet.

Exact twee maanden stond Tim Merlier droog, toen hij de vijfde etappe in de Baloise Belgium Tour won. Niet abnormaal, want Merlier reed sindsdien enkel maar het Belgisch kampioenschap. De Tour reed Merlier niet.

In de Ronde van Polen sprintte Merlier donderdag naar de vijfde plaats in de vierde etappe. "Ik was echt heel erg teleurgesteld donderdag", zegt Merlier in zijn flashinterview na zijn zege in de vijfde etappe.

Merlier klopte in de sprint Jordi Meeus en Olav Kooij en boekte zo zijn dertiende zege van het seizoen. "Ik ben blij dat ik het harde werk van het team deze keer wel kon belonen", gaat Merlier verder. "Daarom ben ik blij dat ik nu wel heb kunnen winnen."

Zaterdag staat er een bergetappe op het programma, zondag krijgt Merlier in Krakow een nieuwe kans op etappewinst. Vorig jaar won Merlier ook al de slotrit, toen klopte hij Arvid de Kleijn en Fernando Gaviria.

"Natuurlijk ga ik er voor. Als sprinter wil je zoveel mogelijk winnen, maar soms moet je eerst even tevreden zijn met de zege die je al hebt", besluit Merlier nog.