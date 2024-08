Primoz Roglic komt met verontrustend nieuws net voor de start van de Vuelta

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Primoz Roglic staat dan toch aan de start van de Vuelta na zijn valpartij in de Tour. Al heeft de Sloveen wel nog altijd last van zijn rug.

In de twaalfde etappe van de Tour de France ging het mis voor Primoz Roglic. De Sloveen kwam in de finale ten val en verloor meer dan twee minuten. Een dag later zou hij niet meer aan de start komen van de 13de etappe.

Zo'n tien dagen later onthulde Roglic dat hij bij zijn valpartij een breuk had opgelopen. "Verdere onderzoeken na de val hebben een niet-verplaatste breuk in een wervel in mijn onderrug aan het licht gebracht."

Roglic heeft nog last van rug

Toch staat de Sloveen iets meer dan een maand na zijn val aan de start van de Vuelta. "Ik kan niet zeggen dat mijn rug helemaal is hersteld", zei Roglic op een persmoment. "Daar is meer tijd voor nodig, op het einde van de Vuelta zou alles weer in orde moeten zijn."

Volgens Roglic kan de breuk nog niet helemaal hersteld zijnen vertraagd de genezing ook niet door te trainen of te koersen. Elke dag gaat het beter met zijn rug. "Het is niet iets wat ik de hele tijd voel."

Ondanks zijn rug heeft Roglic wel zijn trainingsprogramma kunnen afwerken. Al is het wel nog afwachten hoe hij zal reageren op het koersen, want dat deed hij niet meer sinds zijn valpartij in de Tour.