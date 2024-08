Hattrick compleet: Thibau Nys blijft maar indruk maken!

Thibau Nys was in de Ronde van Polen al twee keer de beste. Zaterdag kon hij zijn hattrick vervolledigen door opnieuw de allerbeste te zijn in een groepssprint. Niets aan te doen, zoveel is duidelijk.

Thibau Nys wist dat de oplopende aankomst opnieuw op zijn lijf geschreven was en hij was deze week al twee keer de beste. En dus was de vraag of er hem iemand van een derde etappezege zou gaan houden zaterdag. Ook deze keer was het niet makkelijk, want er lagen veel heuvels in aanloop naar de finish. Nys moest zelfs even lossen op de steile voorlaatste klim, maar kwam uiteindelijk wel nog opnieuw bij de kopgroep terecht en mocht dus meespringen. Yannis Voisard probeerde op de slotklim de favorieten een hak te zetten, maar Jonas Vingegaard ging de vluchter zelf gaan halen. En dus kwam er een sprint voor de zege, waarin er opnieuw geen maat stond op Nys. Hattrick compleet voor Nys Ulissi en Onley vervolledigden het podium, Vingegaard sprintte naar de vierde plaats van de groep van zo'n twintig renners. Een hele straffe zege van de jonge Belg, die zo zijn ambities alweer wat extra kracht bij kan zetten. Nys heeft op die manier zijn hattrick binnen in Polen en minstens even straf: het reeksje van de Belgen blijft maar langer en langer worden. 5 van de 6 ritten waren nu voor landgenoten. Ook Tim Wellens en Tim Merlier konden al eens zegevieren.