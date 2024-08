José De Cauwer ziet een geweldige kans voor Wout van Aert, maar stipt belangrijke zaak aan

Het werd uiteindelijk net niet voor Wout van Aert in de openingstijdrit in de Vuelta. Hij werd derde op drie seconden van Brandon McNulty en greep zo net naast de ritzege én de rode leiderstrui. Kan dat de komende dagen nog goedkomen?

"Ik kan het de komende twee dagen dus nog een kans geven. In die ritten gaan we voor een sprint", aldus Wout van Aert in zijn reactie na de wedstrijd van zaterdag. Al is het parcours van zondag zeker niet het gemakkelijkste.

Tijdens de 194 kilometer tussen Cascais en Ourém moeten toch ook een paar klimmetjes worden overwonnen. De Alto da Batalha op negentien kilometer van het einde lijkt daarbij het belangrijkste euvel te gaan worden.

© photonews

Die klim is zeven kilometer lang, maar wel maar aan gemiddeldes van rond de drie procent. Toch stevig en volgens parcoursbouwer gaan we dus geen massasprint krijgen door die flinke puist. Al heeft Wout van Aert dat op zich ook niet nodig.

Uitgelezen kans voor Wout van Aert

"Men ziet dit als een relatief vlakke etappe. Pardon? 2.516 hoogtemeters: dan is het vlak naar Vuelta-normen, hé", beseft ook José De Cauwer bij Sporza dat het geen zondagswandeling wordt. Toch ziet hij mogelijkheden.

"Dit is een uitgelezen kans voor hem om het rood over te nemen. Het is afwachten of UAE de trui verdedigt, maar als ze dat niet doen, dan zullen de ploegmakkers van nummer 2 Mathias Vacek of sprinter Kaden Groves dat wellicht wel doen."