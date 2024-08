Meteen voor de leeuwen gegooid: Belgisch toptalent Van Mechelen tekent eerste profcontract

Vlad Van Mechelen (20) maakt de overstap van Team dsm-firmenich PostNL naar Bahrain Victorious. Het Belgische talent wordt eerst stagiair en daarna twee jaar prof.

Na anderhalf jaar bij het opleidingsteam van Team dsm-firmenich PostNL maakt Vlad Van Mechelen de overstap naar Bahrain Victorious. De rest van dit jaar is hij er stagiair, in 2025 en 2026 wordt hij er profrenner.

In 2022 veroverde Van Mechelen brons op het WK voor junioren in Wollongong, dit jaar werd hij vijfde in Parijs-Roubaix voor beloften en zesde in Gent-Wevelgem voor beloften. Hij werd ook 20ste in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften.

Profcontract droom voor Van Mechelen

"Profwielrenner worden, is een droom die uitkomt", zegt Van Mechelen over zijn eerste profcontract. "Ik ben ontzettend dankbaar voor deze kans. Ik kijk ernaar uit om te groeien als renner en wil met het team onvergetelijke momenten beleven."

"Ik ben ook heel blij dat ik nu al als stagiair voor het team mag rijden. Die ervaring zal mijn integratie in het team en in het wielerpeloton vergemakkelijken." Woensdag staat Van Mechelen al meteen aan de start in de Ronde van Duitsland.

Bahrain Victorious kondigde ook nog de komst van de Nederlandse klimmer Max van der Meulen en de Italiaanse sprinter Daniel Skerl aan. Ook zij worden eerst stagiair en vanaf 2025 prof. De Sloveen Zak Erzen (18) wordt volgend jaar prof.