José De Cauwer niet te spreken over kritiek op Wout van Aert: "Jongens, alsjeblieft"

Wout van Aert heeft dit jaar nog maar drie keer gewonnen. Dat levert hem dan ook de nodige kritiek op, maar daar is José De Cauwer het niet mee eens.

Met een ritzege in de Ronde van de Algarve, winst in Kuurne-Brussel-Kuurne en een etappe in de Vuelta oogt het palmares van Wout van Aert in 2024 toch wat mager. Al zijn er natuurlijk ook de omstandigheden met de zware valpartij in Dwars door Vlaanderen.

De Franse sportkrant L'Equipe stelde dan ook dat Wout van Aert enkel zijn seizoen kan redden door het WK in Zürich te winnen. Iets waar José De Cauwer toch even op wilde reageren tijdens de live-uitzending van de Vuelta.

De Cauwer niet eens met kritiek op Van Aert

"Ja, jongens alsjeblieft zeg", zei De Cauwer. "Ten eerste moet je eens gaan kijken naar het parcours van dat WK, met al die hoogtemeters. Win maar eens een koers en win maar eens WK. Alsof dat zo gemakkelijk is, tegen Pogacar en co."

"Je moet zijn prestaties dit jaar plaatsen in wat hij allemaal heeft meegemaakt. En dan is het wat het is." Volgens De Cauwer wordt er te veel vergeleken met de Tour van 2022, toen Van Aert speelde met de pedalen en drie ritten won.

"Dan vraag ik mij af of we die Wout van Aert nog te zien gaan krijgen. En dat zou niet abnormaal zijn. Elke renner heeft een topjaar waarin alles lukt. Wat Wout van Aert nu laat zien, is gewoon goed", stelt De Cauwer nog.