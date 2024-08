Schenkt Van Aert Zeeman een mooi afscheid? "Deden nog maar weinig renners hem voor"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Merijn Zeeman is aan zijn laatste maanden als sportief directeur bij Visma-Lease a Bike bezig. Hij wil dan ook graag in schoonheid afscheid nemen.

Op 1 december wordt Merijn Zeeman algemeen directeur bij voetbalclub AZ Alkmaar, hij verlaat zo Visma-Lease a Bike na meer dan tien jaar. De Nederlander was een van de architecten van het succes van de ploeg.

De Vuelta wordt de laatste grote ronde voor Zeeman, waarin hij nog succes wil boeken met de ploeg. Het volledige podium bezetten zoals vorig jaar is natuurlijk onmogelijk, toch zijn er nog wel enkele doelen.

Van Aert opvolger Van Avermaet?

Onder meer Wout van Aert aan zoveel mogelijk ritzeges helpen, dat begon maandag al goed met een eerste zege. Maar ook de groene trui is een doel. Van Aert kan de eerste Belg worden sinds Greg Van Avermaet in 2008 die groen pakt in de Vuelta.

"En er zijn maar weinig renners die in de drie grote rondes de puntentrui hebben gewonnen. Als het Wout dit jaar lukt in de Vuelta en dan komt de Giro daar nog bij, komt hij in een select gezelschap. Dat zijn dingen die hem motiveren", zegt Zeeman bij HLN.

"Het is ook een mooi vooruitzicht, hoeveel kansen er zijn waarin hij voor ritwinst kan gaan. Als je hier drie weken bent en je kunt acht of negen keer voor de winst meedoen, wordt het toch een drukke Vuelta."