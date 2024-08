Lotto ziet sterke renner naar concurrentie vertrekken

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Andreas Kron bezorgde Lotto - Dstny de voorbije jaren al veel mooie momenten. In de Vuelta moest hij opgeven, volgend seizoen zal hij echter niet meer te vinden zijn bij de Lotto-ploeg. Een domper.

De 26-jarige Deen, die sinds 2021 voor de Lotto-ploeg rijdt, kiest voor volgend seizoen voor een nieuwe werkgever. Hij gaat aan de slag bij Uno-X Mobility Cycling, laat die ploeg weten.

Kron heeft er in vier seizoenen bij Lotto wel wat mooie jaren opzitten. Hij won ritten in de Ronde van Catalonië, Zwitserland en vorig jaar nog in de Vuelta a Espana.

© photonews

Daar was hij deze jaargang een belangrijke luitenant van Lennert Van Eetvelt, al moest hij door een hersenschudding forfait geven. De kans bestaat dat het meteen ook zijn afscheid van Lotto-Dstny was.

Nieuwe uitdaging

De komende jaren moet hij bij Uno-X Mobility Cycling voor een nieuw elan gaan zorgen. Bij zijn nieuw team zijn ze alvast in de wolken met de komst van Kron. Ook wij wensen hem alvast veel succes in zijn nieuwe uitdaging.

"We zijn erg trots. Andreas heeft een enorm potentieel, zoals zijn resultaten duidelijk laten zien. We geloven dat hij zich bij ons nog verder kan ontwikkelen en we zullen er alles aan doen om zijn groei en vooruitgang als wielrenner te ondersteunen."