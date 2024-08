📷 Thibau Nys sluit wegseizoen af met ereplaats en zet zijn fans meteen op scherp

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het wegseizoen van Thibau Nys zit er helemaal op. In de Bretagne Classic werd hij afgelopen zondag vijfde, zijn focus gaat nu naar het veldrijden.

Na enkele rittenkoersen sloot Thibau Nys zijn wegseizoen af in de Bretagne Classic. Een wedstrijd van 259,6 kilometer lang, met in totaal 3539 hoogtemeters. Vorig jaar gaf Nys nog op, dit jaar wilde Nys zeker beter doen.

En dat deed hij ook met verve, want Nys sprintte naar de vijfde plaats in Plouay. Marc Hirschi bleef het peloton met één seconde voor, Paul Magnier en Magnus Cort mochten mee op het podium. Arnaud De Lie werd vierde.

Op zijn sociale media gaf Nys een korte reactie. "Fysiek was dit één van mijn beste prestaties van het seizoen." Al geeft Nys ook toe dat hij in de fout ging. "Ik heb gegokt op een moment waarop dat niet nodig was en zo de wedstrijd verloren", doelt hij op de aanval van Hirschi.

Focus Nys naar het veldrijden

Ondanks dat het nog maar 26 augustus is, zit het wegseizoen van Nys er wel al op. Hij richt zich nu weer volledig op het veldrijden, waar hij vooral van het begin tot het einde van het seizoen een hoog niveau wil halen.

"Jullie weten wat er nu volgt: het crossseizoen", prikkelde Nys zijn fans nog met een video van de Koppenbergcross vorig jaar. Dat was na zijn zege in Beringen en Waterloo zijn derde en laatste zege van het seizoen.